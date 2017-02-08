Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
08.02.2017 10:50

В Кандалакше полицейские задержали двух подозреваемых в крупном хищении имущества из магазина

В дежурную часть обратились представители администрации одного из магазинов сотовой связи. Они сообщили, что из салона в ночное время были похищены денежные средства и два дорогостоящих мобильных телефона на общую сумму более 115 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими были сняты отпечатки пальцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, опрошены сотрудники магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» было установлено, что в хищении есть основания подозревать двух 20-летних жителей Кандалакши. Один из них был ранее судим за кражу и ограбление.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства одного из злоумышленников часть похищенного была обнаружена и изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.19
Евро = 63.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.