В Кандалакше полицейские задержали двух подозреваемых в крупном хищении имущества из магазина

В дежурную часть обратились представители администрации одного из магазинов сотовой связи. Они сообщили, что из салона в ночное время были похищены денежные средства и два дорогостоящих мобильных телефона на общую сумму более 115 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими были сняты отпечатки пальцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, опрошены сотрудники магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» было установлено, что в хищении есть основания подозревать двух 20-летних жителей Кандалакши. Один из них был ранее судим за кражу и ограбление.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства одного из злоумышленников часть похищенного была обнаружена и изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)