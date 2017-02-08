"Читай и выздоравливай". Такой проект стартовал в Мурманской детской клинической больнице

Светлана Деменева.

Организовали его сотрудники областной детско-юношеской библиотеки. Цель - скрасить и разнообразить пребывание маленьких пациентов стенах учреждения. Первая встреча - в игровой, а потому нескучной форме - с конкурсами. В подарок клиника получила семь комплектов книг. Литература для разного возраста. Что-то из школьной программы, повести и рассказы современных детских писателей, детективы, романы, книжки-малышки, детские журналы.

Заместитель директора по основной деятельности Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Наталья Феклистова: "Мы надеемся, что этот проект будет работать. Вообще предполагается, что мы будем приезжать раз в месяц сюда - в больницу. Для того, чтобы проводить с ребятами, которые здесь на лечение самые разные мероприятия".