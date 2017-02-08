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08.02.2017 09:05

Песня без начала и конца. В Мурманске состоялся концерт уникального саамского исполнителя йойков – Йохана Сары

Елена Ямаш.

Песня без начала и конца. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с областной филармонией приготовило северянам подарок. Концерт уникального саамского исполнителя йойков – Йохана Сары. Певец родом из северной Норвегии. Сейчас живет в небольшом саамском поселении. Музыкант продолжает тысячелетние традиции коренного народа, адаптируя йойки к современной реальности. Последний альбом - "Морские звуки Северной Норвегии". Вокалист долго искал "музыку" моря. Нашел. И уже на нее наложил голос.
Саамский исполнитель йойков Йохан Сара: "Это та культура, в которой я вырос, это то, что я получил с молоком матери, это культура близка моему сердцу. И несмотря на то, что я по образованию музыкант, я всегда возвращаюсь к тем традиционным песнопениям - йойкам. может быть потому, что я вырос в саамской среде".
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