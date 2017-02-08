Сегодня - День российской науки

Елена Сивонен.

Праздник, учрежденный в конце XX века, в честь основания Петром I Академии наук. В Кольском Заполярье - концентрация мощного научно-технического потенциала. Больше 30 исследовательских организаций. Самые крупные - Кольский научный центр Российской Академии наук, ПИНРО, Полярный геофизический институт, Морской Биологический, Горный. Сотрудников уже поздравила глава региона Марина Ковтун. Подчеркнула, - исследовательский талант заполярных ученых обогащает мировую копилку знаний - передовыми работами в фундаментальной и прикладной сферах.