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08.02.2017 08:50

Сегодня - День российской науки

Елена Сивонен.

Праздник, учрежденный в конце XX века, в честь основания Петром I Академии наук. В Кольском Заполярье - концентрация мощного научно-технического потенциала. Больше 30 исследовательских организаций. Самые крупные - Кольский научный центр Российской Академии наук, ПИНРО, Полярный геофизический институт, Морской Биологический, Горный. Сотрудников уже поздравила глава региона Марина Ковтун. Подчеркнула, - исследовательский талант заполярных ученых обогащает мировую копилку знаний - передовыми работами в фундаментальной и прикладной сферах.
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