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08.02.2017 08:35

"Норвегия и Россия. История тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее". В Мурманском областном краеведческом музее проходит выставка агитационных плакатов

Елена Ямаш.

В областном краеведческом музее проходит выставка агитационных плакатов - норвежских и российских. Советская часть коллекции принадлежит хорошо известному северянам Ойвинду Нордслеттену. Бывший Генконсул Королевства Норвегия. Сейчас дипломат на пенсии. Живет на западе Норвегии. О России говорит с теплотой. С нашей страной по-прежнему многое связывает. Здесь живут его внуки. Перед посетителями музея Ойвинд Нордслеттен выступил с лекцией . Тема - "Норвегия и Россия. История тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее".
Ойвинд Нордслеттен: "Я приехал в вашу страну больше пятидесяти лет назад. Застал 50-летие революции. И вообще моя жизнь так сложилась, что я много лет провел в вашей стране и никогда в этом не раскаивался".
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