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07.02.2017 14:20

В Кировске оргкомитет международной горнопромышленной конференции Баренц-региона определил тематику и основные направления VII форума этого года

Елена Белкина.

В Кировске оргкомитет международной горнопромышленной конференции Баренц-региона, одного из ключевых мероприятий Мурманской деловой недели, определил тематику и основные направления VII форума этого года. Одна из задач - активнее привлекать молодежь к участию в конференции. Поэтому в состав оргкомитета в этом году вошли руководители ведущих вузов региона - МАГУ и МГТУ. Необходимо также расширить круг участников из федеральных ведомств и скандинавских стран. В Год экологии пристальное внимание будет уделено стратегии промышленных предприятий региона в области охраны окружающей среды. Одна из ведущих тем, которая вызвала интерес участников предыдущей встречи - территория опережающего развития в городе горняков.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Большой интерес и у наших участников, и у иностранных участников конференции, вызвала презентация потенциала муниципального образования г. Кировск в части формирования на территории зоны опережающего социально-экономического развития по теме создания альтернативных производств, и соответственно, создания условий для того, чтобы люди могли выбирать работу, не ограничиваясь только основным предприятием".
Глава г. Кировска Владимир Дядик: "Мероприятие такого масштаба вызывает рост популярности, рост имиджа, рост престижа города в глазах бизнес-сообщества, в глазах научного сообщества, в глазах предпринимателей. Поэтому для нас эта конференция не только элемент участия в развитии бизнес-структуры области, но и может быть даже российской инфраструктуры, но еще и дополнительный шанс внести вклад в маркетинг нашего города".
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