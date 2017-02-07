Скорая помощь морского спасателя. За последние сутки буксир "Мурманрыба" спас два судна

Юлия Палеева.

Специалисты Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства продолжают нести свою непростую вахту. С начала года уже произошёл третий случай, когда от их оперативных действий зависит жизнь и здоровье экипажа. Накануне маломерное судно "Нимб", находившееся в 40 милях от входа в Кольский залив, попросило о помощи. Спасательный буксир "Мурманрыба" незамедлительно отправился к месту ЧП. Судно взято на буксир и следует в Мурманск. Ориентировочное время прибытия - 16 часов.