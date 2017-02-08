293 года назад Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств

Радея за Отечество, его развитие и процветание, Пeтр I всевозможными способами способствовал развитию Российской науки. По велению императора (28 января) 8 февраля 1724 года была образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и успехи в учебе, искусстве и науке царь Петр жаловал своею милостью. Российская Академия наук и художеств организовывала и проводила исследования для получения новых знаний о законах развития природы, человека и общества, которые могут способствовать развитию экономики, технологии, социальному и духовному росту России. Неоценим вклад Академии в организации первого государственного музея «Кунсткамера», а в настоящее время в ведении Академии наук 55 функционирующих музеев. Это исторические, литературные, мемориальные музеи. Российская наука дала миру замечательных ученых, таких как Ломоносов, Павлов, Менделеев и др. Этот ряд всемирно известных имен можно продолжать и продолжать. Российские ученые не только прославили отечественную науку на весь мир. Их открытия сделали Россию первой страной, освоившей космос, запустившей в эксплуатацию первую в мире атомную станцию. Со дня основания Академия занималась и издательской деятельностью. Это одна из важнейших задач в укреплении связей образования и науки, развитии образовательной деятельности. В 1999 году указом президента Российской Федерации день образования Российской Академии наук 8 февраля был установлен Днем российской науки.

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