Конференция Регионального отделения Союза радиолюбителей России состоялась в ММРК имени И.И. Месяцева

5 февраля 2017 года в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева состоялась конференция Регионального отделения Союза радиолюбителей России.

На конференции были награждены за успехи в радиоспорте курсанты МГТУ Павел Быченков, Марина Татусяк, Евгения Шубина и Валентина Собянина. Все они члены коллективной радиостанции МГТУ RZ1ZWA, которой руководит старший преподаватель кафедры радиотехники и радиотелекоммуникационных систем Авинир Иванович Суханов.

Позывные коллективной радиостанции МГТУ RZ1ZWA звучат по всему миру, что подтверждается многочисленными радиолюбительскими дипломами и QSL-карточками со всех уголков Земли. Всего за 2016 год радиостанция RZ1ZWA провела 6224 сеанса радиосвязи.

Работа в эфире помогает курсантам получить практические навыки подключения и настройки аппаратуры, радиообмена, борьбы с помехами, что является важным этапом подготовки к профессиональной деятельности радиоинженера. Совместно с Региональным отделением Союза радиолюбителей России организуются радиоэкспедиции по Мурманской области, которые позволяют молодым радиолюбителям применить свои умения в полевых условиях.

Весной курсантов ждет Чемпионат Мурманской области по радиосвязи на коротких волнах.



Пресс-служба МГТУ