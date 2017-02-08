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08.02.2017 10:15

Конференция Регионального отделения Союза радиолюбителей России состоялась в ММРК имени И.И. Месяцева

5 февраля 2017 года в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева состоялась конференция Регионального отделения Союза радиолюбителей России.

На конференции были награждены за успехи в радиоспорте курсанты МГТУ Павел Быченков, Марина Татусяк, Евгения Шубина и Валентина Собянина. Все они члены коллективной радиостанции МГТУ RZ1ZWA, которой руководит старший преподаватель кафедры радиотехники и радиотелекоммуникационных систем Авинир Иванович Суханов.
Позывные коллективной радиостанции МГТУ RZ1ZWA звучат по всему миру, что подтверждается многочисленными радиолюбительскими дипломами и QSL-карточками со всех уголков Земли. Всего за 2016 год радиостанция RZ1ZWA провела 6224 сеанса радиосвязи.
Работа в эфире помогает курсантам получить практические навыки подключения и настройки аппаратуры, радиообмена, борьбы с помехами, что является важным этапом подготовки к профессиональной деятельности радиоинженера. Совместно с Региональным отделением Союза радиолюбителей России организуются радиоэкспедиции по Мурманской области, которые позволяют молодым радиолюбителям применить свои умения в полевых условиях.
Весной курсантов ждет Чемпионат Мурманской области по радиосвязи на коротких волнах.


Пресс-служба МГТУ
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