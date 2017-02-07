Жителю поселка Коашва Мурманской области избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в совершении убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение местному жителю поселка Коашва Мурманской области, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в период времени с 27 по 28 декабря 2016 года обвиняемый, находясь по месту жительства в населённом пункте Коашва с подведомственной территорией город Кировск Мурманской области, в ходе ссоры со своей сожительницей, 1964 года рождения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вооружился кухонным ножом, клинком которого нанёс один удар в область грудной клетки потерпевшей, причинив ей телесные повреждения не совместимые с жизнью. Оказывать медицинскую помощь он не стал и беспрепятственно покинул место происшествия. Спустя несколько дней злоумышленник решил избавиться от трупа женщины, выбросив его из окна квартиры в глубокий сугроб, в связи с чем жителями поселка он обнаружен не был.

Данное преступление было раскрыто благодаря грамотным и слаженным действиям следователей регионального СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Мурманской области. Заподозренный в совершении убийства мужчина, 1969 года рождения, был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



СУ СК РФ по Мурманской области