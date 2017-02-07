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07.02.2017 17:40

Госавтоинспекция Мончегорска провела мероприятие с юными лицеистами

В Мончегорске за прошедший год в результате ДТП пострадало 80 человек, шестеро погибло. Чтобы предотвратить рост числа дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции Мончегорска провели для учеников лицея имени В.Г. Сизова игру «Путешествие в страну Пешеходию».

С начала учебного года пятиклассники изучали ПДД вместе с педагогами, и на игре показали свои знания инспекторам. Ведущими мероприятия стали старшеклассники и волонтерская группа лицея.
В ходе мероприятия ребята поучаствовали в викторинах и конкурсах, повторили правила поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части. Также дети показали высокий уровень подготовки к чрезвычайным ситуациям и показали, как необходимо действовать, оказывая первую медицинскую помощь при ДТП.
В конце мероприятия инспекторы наградили команды дипломами и памятными призами.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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