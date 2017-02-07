В Алакуртти школьники для профилактики ДТП обратились к водителям и пешеходам

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» совместно с учащимися средней школы № 3 провели акцию «Водитель и пешеход».

Мероприятие по замыслу организаторов было направлено на законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых, а также на привлечение внимания водителей и пешеходов к необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В селе Алакуртти после урока по безопасности движения сотрудники Госавтоинспекции вместе с детьми пообщались с пешеходами. Их останавливали на улице Данилова. Темы бесед касались того, какие правила необходимо соблюдать при переходе через проезжую часть, как действовать, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. В качестве примера дети рассказали гражданам о том, что недавно в ДТП пострадал ученик их школы. Мальчик попытался перебежать дорогу, не убедившись в отсутствии автомобилей.

Кроме того, в мероприятии были задействованы водители. Ученики обратились к ним с просьбой быть внимательными на дорогах, не спешить, снижать скорость перед пешеходными переходами. Сотрудники ГИБДД дополнительно напомнили об административной ответственности, которая ожидает водителей, допустивших управление автомобилем в состоянии опьянения.

По окончанию мероприятия ребята пообещали, что своим примером законопослушных пешеходов будут стараться приобщать взрослых к неукоснительному соблюдению дорожной грамоты.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)