Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
07.02.2017 12:40

Минстрой России приглашает организации строительной отрасли принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

Программой Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет в Сочи с 10 по 14 апреля, предусмотрен специальный блок мероприятий, посвященных рассмотрению вопросов охраны труда непосредственно в строительных организациях. Согласно статистике в целом по стране строительство на сегодняшний день является отраслью с наиболее высокими показателями травматизма с летальным исходом.

По сообщению Минстроя России, в числе прочих мероприятий недели, 12 апреля запланировано проведение «круглых столов» по темам «Правила по охране труда в строительстве. Опыт применения» и «Лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда в строительстве».

Участники дискуссионных площадок смогут получить исчерпывающие комментарии по новым «Правилам по охране труда в строительстве», рассмотреть и обсудить с коллегами основные направления работы по профилактике производственного травматизма в этой сфере.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Всероссийской недели охраны труда и Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Охрана труда / Информация и методические материалы». Вопросы, связанные с условиями участия и организацией работы недели, следует направлять в адрес контактного центра: по электронной почте not@aetalon.ru или по телефону (495) 4110998. 

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.71
Евро = 63.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.