Минстрой России приглашает организации строительной отрасли принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

Программой Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет в Сочи с 10 по 14 апреля, предусмотрен специальный блок мероприятий, посвященных рассмотрению вопросов охраны труда непосредственно в строительных организациях. Согласно статистике в целом по стране строительство на сегодняшний день является отраслью с наиболее высокими показателями травматизма с летальным исходом.

По сообщению Минстроя России, в числе прочих мероприятий недели, 12 апреля запланировано проведение «круглых столов» по темам «Правила по охране труда в строительстве. Опыт применения» и «Лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда в строительстве».

Участники дискуссионных площадок смогут получить исчерпывающие комментарии по новым «Правилам по охране труда в строительстве», рассмотреть и обсудить с коллегами основные направления работы по профилактике производственного травматизма в этой сфере.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Всероссийской недели охраны труда и Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Охрана труда / Информация и методические материалы». Вопросы, связанные с условиями участия и организацией работы недели, следует направлять в адрес контактного центра: по электронной почте not@aetalon.ru или по телефону (495) 4110998.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /