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07.02.2017 12:15

"Письма Победы". Города Заполярья присоединились ко Всероссийской акции

Яков Осетров.

Мурманск - вслед за Ловозером, Печенгой, Кандалакшей, Полярными Зорями и городами ЗАТО - присоединился ко Всероссийской патриотической акции "Письма Победы". Школьники и студенты напишут "письма в прошлое", адресованные близким, с благодарностью за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Мы ожидаем. что юные мурманчане выразят своё доброе отношение к своим близким и родственникам, которые принимали участие в войне. Мы еще раз откроем неизвестные страницы истории войны. Вы знаете, это очень важная работа".
В рамках акции в лицеях, гимназиях и школах пройдут уроки мужества, но большую часть исследований предстоит сделать самостоятельно. Для ребят это прекрасная возможность изучить семейные архивы, традиции. В 2016 году в акции участвовали более 27 тысяч молодых людей. В нынешнем их может стать ещё больше.
Главный специалист комитета по образованию администрации г. Мурманска Лариса Клименок: "По итогам проведения этой акции мы составим электронную презентацию, в которую войдут лучшие письма, которые мы представим на торжественной церемонии подведения итогов - ближе к 9 мая".
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