8 февраля – День российской науки

Уважаемые сотрудники научных институтов и учреждений Мурманской области! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!

Этот праздник приурочен ко дню основания Петром Великим Академии наук и учрежден в конце XX века в ознаменование выдающихся заслуг великих российских ученых трех столетий.

В нашу постиндустриальную эпоху значение науки в достижении государством ведущих позиций в мире многократно возрастает. И современная российская наука достойно справляется с вызовами времени.

Мы по праву гордимся нашими земляками, работающими в научных и учебных учреждениях Мурманской области. Знания и исследовательский талант заполярных учёных обогащают мировую копилку знаний передовыми работами в фундаментальной и прикладной сферах.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу верность науке, за ваш энтузиазм и настойчивость в исследованиях, за то, что ваши открытия делают нашу область и страну богаче, а нашу жизнь комфортнее!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых научных озарений на благо Мурманской области и России!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин