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07.02.2017 12:05

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел из Омана

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в оманский порт Салала и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане.

Во время захода в Оман на корабле были пополнены запасы до установленных норм, а экипажу была предоставлена возможность кратковременного отдыха на берегу. Для российских моряков была организована экскурсия в музей города Салала.
Следующим этапом дальнего похода североморцев станет участие в международном военно-морском учении «АМАН – 2017». Оно состоится в середине февраля в акватории Аравийского моря и на базе ВМС Пакистана в порту Карачи. В учении примут участие корабль восьми государств. Российские моряки будут взаимодействовать с коллегами из Пакистана, Китая, США, Великобритании, Турции и ряда других стран. Учение будет проходить под лозунгом «Вместе за мир». Целью маневров является отработка взаимодействия экипажей военных кораблей на море для борьбы с пиратством, защиты маршрутов международной торговли.
Дальний поход БПК «Североморск» начался 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. На первом этапе похода корабль обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота и выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе.
За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации, успешно выполнил поиск подводных лодок в Средиземном море.


Пресс-служба Северного флота
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