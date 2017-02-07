Специалисты Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства продолжают нести свою непростую вахту

Андрей Зайцев.

С начала года уже произошёл третий случай, когда от их оперативных действий зависит жизнь и здоровье экипажа. Накануне маломерное судно "Нимб", находившееся в 40 милях от Кольского залива попросило о помощи. Помощь подоспела вовремя.

Начальник ФГБУ "Северный ЭО АСР" Анатолий Леонтьев: "Судно взято на буксир и следует в порт Мурманск, на 16 часов планируем доставить его на Северный рейд и передать портовым буксирам. С судном установлена связь, запасы продовольствия и воды в достаточном количестве, угрозы жизни экипажа нет".