Областной драматический театр приглашает мурманчан на спектакль «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках»

9 и 10 февраля в 19.00 на сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках», г. Москва (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а).

Зрители увидят комедию-пародию на популярные шпионские истории, море юмора и любовь.

Сюжет спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» начинается с кражи, которую запросто можно приравнять к преступлению века. В тот же момент для решения данной загадки вызывают двух людей, которые известны своей «нерасторопностью»: это веселая и «пуленепробиваемая» бабушка и коротышка, самый невезучий в мире комиссар полиции.

Но решить данную проблему не так уж просто: она настолько запутана, что главные герои чуть ли не после первых шагов за поисками миллиона попались во все ловушки. И выход теперь не отыскать, и что делать, никто не знает. Задание провалено! Но весь процесс, который ведет к этому провалу, вызовет в зале настоящую бурю положительных эмоций.

Прекрасные герои: некрепкий орешек и старая бестия начинают настоящую «войну» против непутевого болвана, неописуемой красоты актрисы, писателя-подкаблучника и прочего «незаметного планктона».

В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках герои с треском провалят задания и запутаются в ловушках. Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти.

Режиссер - Сергей Щедрин;

Автор - Максим Шир.





/Мурманский областной драматический театр/

