Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
07.02.2017 18:10

Областной драматический театр приглашает мурманчан на спектакль «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках»

9 и 10 февраля в 19.00 на сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках», г. Москва  (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а).

Зрители увидят комедию-пародию на популярные шпионские истории, море юмора и любовь.
Сюжет спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» начинается с кражи, которую запросто можно приравнять к преступлению века. В тот же момент для решения данной загадки вызывают двух людей, которые известны своей «нерасторопностью»: это веселая и «пуленепробиваемая» бабушка и коротышка, самый невезучий в мире комиссар полиции.
Но решить данную проблему не так уж просто: она настолько запутана, что главные герои чуть ли не после первых шагов за поисками миллиона попались во все ловушки. И выход теперь не отыскать, и что делать, никто не знает. Задание провалено! Но весь процесс, который ведет к этому провалу, вызовет в зале настоящую бурю положительных эмоций.
Прекрасные герои: некрепкий орешек и старая бестия начинают настоящую «войну» против непутевого болвана, неописуемой красоты актрисы, писателя-подкаблучника и прочего «незаметного планктона».
В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках герои с треском провалят задания и запутаются в ловушках. Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти.
Режиссер - Сергей Щедрин;
Автор - Максим Шир.
 
 
/Мурманский областной драматический театр/
 
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.71
Евро = 63.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.