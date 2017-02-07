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07.02.2017 17:50

Жительница Североморска, прибывшая на длительное свидание к своему мужу, отбывающему наказание в ИК-18, была уличена сотрудниками колонии в попытке доставки в учреждение запрещённых предметов

При досмотре личных вещей в дамской сумочке гражданки была обнаружена внешняя универсальная аккумуляторная батарея, которая используется, в том числе и для зарядки телефонов.
По словам женщины, она забыла про это устройство. При этом перед началом свидания до неё был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также она была предупреждена об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.
Итогом «забывчивости» стала немедленная отмена длительного свидания. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.
Всего за 2016 год было составлено 26 протоколов об административном правонарушении в отношении граждан, пытавшихся доставить запрещённые к использованию предметы на территории исправительных учреждений. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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