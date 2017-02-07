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07.02.2017 17:30

«Управление дорожного хозяйства» информирует

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц: 

8 февраля

Первомайский округ:

–  ул. Героев Рыбачьего, от пр. Кольского до д.6, четная сторона;
– 307 межквартальный проезд.

Октябрьский округ:

– ул. Мира от разворотного кольца  до ул.Скальной;
– ул. Челюскинцев, от ул. К.Либкнехта до ул. Профсоюзов, четная сторона

Ленинский округ:

– ул. Миронова;
– ул. Халатина

Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе «Актуально».

Администрация г. Мурманска
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