Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

8 февраля

Первомайский округ:

– ул. Героев Рыбачьего, от пр. Кольского до д.6, четная сторона;

– 307 межквартальный проезд.

Октябрьский округ:

– ул. Мира от разворотного кольца до ул.Скальной;

– ул. Челюскинцев, от ул. К.Либкнехта до ул. Профсоюзов, четная сторона

Ленинский округ:

– ул. Миронова;

– ул. Халатина

Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе «Актуально».

Администрация г. Мурманска