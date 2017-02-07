Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

9 февраля в 19.00 апатитчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - комедию ««Игроки», показ состоится на сцене Апатитского городского Дворца культуры (г. Кировск, ул. Ленина, д.24).

Театр обратился к одной из комедий русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В дорожной гостинице уездного городка останавливается Ихарев, опытный игрок, виртуоз в своем деле. И как деловой человек, азартный картежник, начинает поиск новых жертв и быстро находит «единомышленников». Странное сочетание обстоятельств, событий, непредсказуемость развития сюжета, интриги, магия карточной игры.

Режиссер - постановщик - Людмила Исмайлова (Санкт-Петербург); художник-постановщик - Ольга Горячева (Санкт-Петербург); балетмейстер - Вера Лесничая (Москва).

В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Сергей Горбунов, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Алексей Худяков, Андрей Шпеко; студент Мурманского колледжа искусств Андрей Белянцев.



/Мурманский областной драматический театр/