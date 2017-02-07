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07.02.2017 17:10

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

9 февраля в 19.00 апатитчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра -  комедию ««Игроки», показ состоится на сцене Апатитского городского Дворца культуры (г. Кировск, ул. Ленина, д.24).

Театр обратился к одной из комедий русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В дорожной гостинице уездного городка останавливается Ихарев,  опытный   игрок, виртуоз в своем деле. И как деловой человек, азартный картежник, начинает поиск новых жертв и быстро находит  «единомышленников». Странное сочетание обстоятельств, событий, непредсказуемость развития сюжета, интриги, магия карточной игры.
Режиссер - постановщик  -   Людмила   Исмайлова  (Санкт-Петербург); художник-постановщик  -  Ольга  Горячева (Санкт-Петербург); балетмейстер  - Вера   Лесничая  (Москва).
В спектакле заняты: заслуженные  артисты   России  - Сергей Гронский,             Валерий Журавлев;  артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Сергей Горбунов,    Ольга  Заяц,   Алексей Кинк,  Мария  Лобова, Наталья Поземина,    Владимир  Равданович,    Алексей Худяков,                Андрей Шпеко;  студент  Мурманского колледжа искусств Андрей Белянцев.


/Мурманский областной драматический театр/
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