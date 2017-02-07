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07.02.2017 15:50

Областной драматический театр подарит маленьким мурманчанам спектакль «Ищи ветра в поле»

9 февраля в 14.00 артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманской детской городской клинической больницы (г. Мурманск, ул. Свердлова, д.18) благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.


/Мурманский областной драматический театр/
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