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07.02.2017 15:10

«Красная книга Мурманской области глазами детей». Юных северян приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

К участию в конкурсе приглашаются дети – авторы работ, в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области. 
Срок представления работ на конкурс: с 06 февраля 2017 года по 24 апреля 2017 года. 
В рамах конкурса установлено 4 номинации:
 грибы – работы с изображением видов грибов, занесенных в Красную книгу Мурманской области; 
 лишайники – работы с изображением лишайников, занесенных в Красную книгу Мурманской области;
 растения – работы с изображением видов растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области (водоросли, мохообразные, сосудистые растения);
 животные – работы с изображением видов беспозвоночных, позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Мурманской области.
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе детского рисунка. 
Форма заявки для участия в конкурсе размещена здесь.
Заявки на участие в конкурсе, а также работы необходимо направлять по адресy: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна, тел. (815 2) 486-782, электронный адрес. Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка (образец согласия размещен здесь). 


Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
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