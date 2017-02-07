«Красная книга Мурманской области глазами детей». Юных северян приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

К участию в конкурсе приглашаются дети – авторы работ, в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.

Срок представления работ на конкурс: с 06 февраля 2017 года по 24 апреля 2017 года.

В рамах конкурса установлено 4 номинации:

 грибы – работы с изображением видов грибов, занесенных в Красную книгу Мурманской области;

 лишайники – работы с изображением лишайников, занесенных в Красную книгу Мурманской области;

 растения – работы с изображением видов растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области (водоросли, мохообразные, сосудистые растения);

 животные – работы с изображением видов беспозвоночных, позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Мурманской области.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе детского рисунка.

Форма заявки для участия в конкурсе размещена здесь.

Заявки на участие в конкурсе, а также работы необходимо направлять по адресy: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна, тел. (815 2) 486-782, электронный адрес. Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка (образец согласия размещен здесь).



Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области