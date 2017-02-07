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07.02.2017 14:50

Прокуратурой Ленинского г. Мурманска в суд направлено уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мурманчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ.

Следствием установлено, что автомобиль под управлением местного жителя был остановлен сотрудником ОБДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области на ул. Свердлова в г. Мурманске. Согласно акту освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством. Ранее обвиняемый подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления суд может применить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Мурманской области
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