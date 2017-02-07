В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Страна Советов»

9 февраля в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, коридор) будет представлена мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

На выставке будут представлены первые символы советского государства: герб, флаг, первая Конституция 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоящего из 15 народных комиссариатов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Посетители также смогут познакомиться с первыми Декретами Советской власти, брошюрой Владимира Ленина «Успехи и трудности Советской власти», изданной в 1919 г., фотографиями и документами тех лет.

Выставка будет работать до 10 марта.



/Мурманский областной краеведческий музей/