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07.02.2017 11:10

Прокуратурой Печенгского района возбуждено административное дело по факту публичного демонстрирования запрещенной нацистской символики

Прокуратурой Печенгского района во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ по республике Карелия установлен факт распространения жителем п. Никель на странице в одной из социальных сетей запрещенной нацистской символики.

По итогам проверки по постановлению прокурора района Печенгским районным судом Мурманской области виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 500 рублей. Фотографии с запрещенной символикой со страницы пользователя удалены.

Прокуратура Мурманской области
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