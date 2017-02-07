«Чудо рядом». Завтра в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературный час по творчеству Нины Павловой, приуроченный к 120-летию со дня рождения писательницы

8 февраля в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературный час по творчеству Нины Павловой «Чудо рядом», приуроченный к 120-летию со дня рождения писательницы.

В рамках всероссийской библиотечной акции «Читаем книги Нины Павловой», приуроченной к Году экологии в России, второклассники средней общеобразовательной школы №43 г. Мурманска познакомятся с жизнью и творчеством Нины Павловой, талантливой писательницы, автора сказок и рассказов о природе.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/