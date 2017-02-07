Сегодня УФСИН России по Мурманской области отмечает день образования

Именно 7 февраля 1941 года считается датой образования региональной УИС, когда 76 лет назад на основе Кольского Управления исправительно-трудовых лагерей особого строительства № 33 и отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД по Мурманской области было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области.

На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе Заполярья насчитывается шесть колоний разных видов режима и два следственных изолятора, расположенных от посёлка Зеленоборский на крайнем юге Кольского полуострова до Мурманска на севере. Средняя численность подследственных и осуждённых к лишению свободы составляет 5500 человек.

Кроме этого в состав УФСИН входит Уголовно-исполнительная инспекция с 14 филиалами по всей области, по учету которых в среднем проходит около 4500 лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В УФСИН есть Отдел по конвоированию, База материально-технического обеспечения и военного снабжения и Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения. На территории ИК-18 расположена Больница № 2 ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России.

Уголовно-исполнительная система является важнейшей составной частью системы обеспечения безопасности страны, надёжной опорой правопорядка, преодоления и искоренения преступности.

Серьёзное внимание на современном этапе уделяется новым формам и методам воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными и подследственными, чтобы избавить максимальное количество людей от негативного влияния тюремной субкультуры. Шире используются прогрессивные методы и способы надзора за осужденными, особенно – с использованием технических средств.

В учреждениях УИС растёт число осуждённых, занятых на производстве. В настоящее время осужденные трудятся на предприятиях исправительных колоний, производя ламинированную мебель, срубы домов, облицовочную плитку, спецодежду, форменное обмундирование и многое другое. Осуждённым предоставлена возможность получения общего и профессионального образования в школах и училищах при колониях. Они могут учиться в высших учебных заведениях дистанционным способом.

В учреждениях внедряются новые виды воспитательного воздействия на осуждённых – центры исправления осуждённых как альтернатива отрядному звену. Большое внимание уделяется работе психологической службы, реализуются социальные программы и проекты. Налажено плодотворное взаимодействие со службами занятости населения.

В УФСИН большое внимание уделяется реализации права осужденных на свободу вероисповедания. При каждом учреждении есть храм, часовня или молельные комнаты. В штате управления с июня 2016 года есть должность помощника начальника по вопросам организации работы с верующими.

Мурманский УФСИН, находясь в постоянном развитии и совершенствовании, активно взаимодействует с различными государственными, общественными, организациями. Частыми гостями колоний стали городские и областные творческие коллективы, представители религиозных организаций, средств массовой информации.

В региональной УИС трудятся около 2 000 человек. Эта непростая напряжённая работа требует от всех сотрудников постоянного совершенствования профессионального мастерства, развития и приумножения лучших традиций предшествующих поколений.

Руководство УФСИН России по Мурманской области поздравляет всех сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником и желает успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области