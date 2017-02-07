В суд направлено уголовное дело в отношении жителя г. Мурманска, обвиняемого в контрабанде наркотиков

Заместителем прокурора Печенгского района утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере и п. «в» ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотиков в значительно размере.

Как установлено в ходе расследования, в мае 2016 года северянин в г. Мурманске приобрел для личного употребления и последующего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотическое средство гашиш массой 2,91 грамма, что является значительным размером. Наркотические средства были обнаружены у него сотрудниками Мурманской таможни при прохождении им таможенного досмотра на посту «Борисоглебск».

В настоящее время уголовное дело направлено в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области