В областной филармонии состоится торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения «Союза театральных деятелей Российской Федерации»

Сегодня в 18.00 в Мурманской областной филармонии состоится торжественный вечер «Теплый вечер в холодную погоду» (г. Мурманск, ул. С.Перовской,3, Большой зал), посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В концерте примут участие артисты мурманских театров, а также воспитанники детской театральной школы г. Мурманска. Особым подарком для участников вечера станет видеообращение-поздравление Александра Калягина - председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации.

На торжественном вечере также состоится награждение членов Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации наградами Губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, Комитета по культуре и искусству Мурманской области.



Для справки:

Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации было основано в 1946 году.

В разное время Мурманское отделение возглавляли: заслуженная артистка РСФСР Мария Петровна Чудзина, Евгения Владимировна Нюхтина, народный артист РСФСР Георгий Модестович Яшунский, заслуженная артистка РСФСР Клавдия Александровна Белова, народная артистка РФ Алла Иосифовна Журавлева, народная артистка РФ Тамара Александровна Волынкина.

С 11 февраля 2016 года Мурманское отделение СТД РФ возглавляет артист Мурманского драматического театра Северного флота Алексей Михайлович Гудин.

Творческий союз объединяет 51 артиста и работника мурманских профессиональных театров: областного драматического театра, областного театра кукол, драматического театра Северного флота, а также представителей детской театральной школы г. Мурманска.

Отделение живет полноценной и активной творческой жизнью, в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры проводит и принимает активное участие в региональных мероприятиях театральной направленности. Мероприятия СТД РФ занимают важное место в культурно-просветительной жизни нашего города.

Постоянной заботой отделения является социальная поддержка деятелей театра. Это оказание материальной помощи, благотворительные акции в пользу малоимущих членов Союза, организация и проведение Дней пожилого человека для ветеранов сцены, Дней памяти ушедших коллег. Им посвящаются вечера, выставки, о них готовятся теле- и радио- передачи, публикуются статьи в газетах и журналах.