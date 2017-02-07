Завтра в Мурманске откроется выставка «Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века»

8 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века».

На выставке будет представлено 24 постера из собрания Государственного исторического музея.

Эволюция русского акварельного портрета середины - второй половины XIX века представляется одним из самых интересных явлений изобразительного искусства, но не меньшего внимания заслуживают и лица, изображённые на портретах. Жанр графического портрета во второй половине XIX века постепенно угасает вместе со старым укладом жизни. Однако выдержать конкуренцию с мастерами фотографии было под силу художникам, виртуозно владевшим акварельной техникой.

Выставка будет работать до 19 марта.

/Мурманский областной художественный музей/