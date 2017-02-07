Сегодня - День российского бизнес-образования

7 февраля 2017 года впервые празднуется День российского бизнес-образования. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. В этот период нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по проблемным направлениям. В России сфера бизнес-образования начала свое становление в начале 2000-х годов. Интенсивные экономические эксперименты 90-х годов завершились, пришел период стабилизации. Как следствие, выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих. Руководители начали понимать, что не только их сотрудникам, но и им самим периодически нужно учиться – управленческим навыкам, руководящим компетенциям и многим другим аспектам бизнеса. Бизнес-образование сегодня – это не набор академических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание» умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности. А еще результатом хорошего бизнес-образования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь. День бизнес-образования в России призван напоминать: учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей, принимающих решения в бизнесе – самый выгодный вклад в развитие.

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