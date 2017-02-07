В ММРК имени И.И. Месяцева проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

В целях повышения эффективности воспитательной работы в рамках запланированных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева с лекциями выступили специалисты Центра медицинской профилактики ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи" и представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Вниманию обучающихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВПО "МГТУ" была представлена информация о разрушительном действии наркотиков, а также раскрыта проблема употребления энергетических напитков, зависимость и негативное их влияние на здоровье, продемонстрированы видеоматериалы.



Пресс-служба МГТУ