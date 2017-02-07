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07.02.2017 14:10

В Кандалакше сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета предупредили местных жителей о телефонных мошенничествах

Акция «Внимание, мошенники!» на территории Кандалакши проводится постоянно, при этом активное участие в ней принимают члены Общественного совета при МО МВД России «Кандалакшский».

Так, на днях сотрудники кандалакшской полиции и председатель Общественного совета МО МВД России «Кандалакшский» Андрей Сорокин побывали в Кандалакшском комплексном центре социального обслуживания населения. Посетители центра вместе с полицейскими посмотрели фильм о том, кто такие телефонные мошенники и какими методами они действуют. После этого состоялась профилактическая беседа, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов поделились практикой раскрытия подобных преступлений и ответили на вопросы горожан.

От таких ситуаций, по словам полицейских, не застрахован никто. Пенсионерам довели информацию, что одними из самых распространенных действий преступников остаются СМС-сообщения о выигрыше, о блокировке банковских карт или телефонные звонки от якобы попавших в беду родственников. Преступники звонят на домашний или мобильный телефон, представляются родственниками, попавшими в сложную ситуацию, и просят перевести деньги. Человек, которому поступает звонок, тем более пожилой, не всегда способен принять правильное решение. Поэтому, как объяснили полицейские, самое главное при поступлении звонков с просьбами о денежной помощи, – перезвонить родным и убедиться еще раз в достоверности полученной информации.

На встрече были даны практические советы и рекомендации, а также предложен ряд психологических приемов, позволяющих нарушить планы злоумышленников.

Также все присутствовавшие на встрече получили памятки, которые подробно и доступно рассказывают о том, как следует себя вести, чтобы не попасться на «уловки» преступников.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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