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07.02.2017 10:50

В Кандалакше прошел практикум для специалистов служб примирения «Позиция медиатора в конфликте»

В Кандалакшском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег» прошел практикум для специалистов служб примирения «Позиция медиатора в конфликте».

Подростки часто вовлекаются в конфликты, становятся нарушителями или жертвами. Используемая специалистами восстановительная медиация позволяет подросткам избавиться от обиды и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию, избежать повторения подобного в будущем. Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом уладила бы все конфликты, однако благодаря ей можно на ранних стадиях помочь детям и тем самым предотвратить правонарушения и трудные жизненные ситуации.
В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, может рассчитывать на то, что будет выслушан и услышан, что его постараются понять, он сможет высказать свою позицию и видение ситуации, а также может предложить свою альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной обстановке, создает необходимое чувство безопасности, где стороны могут прийти к соглашению, которое будут ими реализовывать, так как они непосредственно принимали участие в его создании. И помогает им в этом медиатор.
Медиатор не является ни судьей, ни адвокатом, ни воспитателем, ни советчиком, он – нейтральный посредник, помогающий наладить конструктивный диалог между сторонами по поводу возможного разрешения конфликта и в равной степени поддерживающий их в этом. Медиатор должен помочь человеку осознать последствия своих поступков, принять на себя ответственность за исправление негативных последствий случившегося и организовать конструктивный диалог между сторонами конфликта.
Чтобы стать медиатором, требуется специальная подготовка, поэтому все члены службы примирения в настоящее время проходят дистанционное обучение.
В ходе настоящего практикума вниманию участников были предложены различные ситуации, которые требовали решения, практические упражнения. Каждый мог попробовать себя в роли медиатора и помочь сторонам определить пути выхода из сложившейся ситуации с помощью ведения конструктивного диалога.
Бесплатную медиацию можно также получить у специалистов Координационного центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по адресу: г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а, тел. 8 (8152) 254062.

Министерство образования и науки Мурманской области
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