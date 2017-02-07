Специалисты инспекторского участка с. Ловозеро провели профилактические рейды

В течение января инспекторами инспекторского участка с. Ловозеро в рамках надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка 2016- 2017» были проведены рейды и патрулирования на озере Ловозеро с привлечением представителей ВОСВОД, внештатных инспекторов ГИМС, представителей администрации, сотрудников полиции. На сегодняшний день толщина льда на озере Ловозеро составляет от 40 до 47 см. Это меньше нормы прошлого года на 12-20 см. Ветреная погода, резкие перепады температуры наружного воздуха препятствуют становлению льда.

В ходе рейдов осуществлялся контроль за ледовой переправой, контроль за установкой знаков безопасности. Ледовая обстановка на озере Ловозеро остается неблагоприятная. Толщина льда на переправе недостаточна. Выезд на лед в районе ледовой переправы по – прежнему опасен.

Главное управление МЧС России по Мурманской области