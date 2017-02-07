Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
07.02.2017 10:10

Специалисты инспекторского участка с. Ловозеро провели профилактические рейды

В течение января  инспекторами инспекторского участка с. Ловозеро  в рамках надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка 2016- 2017» были проведены рейды и патрулирования на озере Ловозеро с привлечением представителей ВОСВОД, внештатных инспекторов ГИМС, представителей администрации, сотрудников полиции. На сегодняшний день толщина льда на озере Ловозеро составляет от 40 до 47 см. Это меньше нормы прошлого года на 12-20 см. Ветреная погода, резкие перепады температуры наружного воздуха препятствуют становлению льда.

В ходе рейдов осуществлялся контроль за ледовой переправой, контроль за установкой знаков безопасности.  Ледовая обстановка на озере Ловозеро остается неблагоприятная.  Толщина льда на переправе недостаточна. Выезд на лед в районе ледовой переправы по – прежнему опасен.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.71
Евро = 63.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.