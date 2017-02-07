Студенты Кандалакшского индустриального колледжа побывали на экскурсии в отделе полиции

Для начала студенты пообщались с заместителем начальника полиции МО МВД России «Кандалакшский» Андреем Колесниковым и председателем Общественного совета Андреем Сорокиным.

Они рассказали о задачах, которые возложены на полицию. Особое внимание сотрудники обратили на ту помощь, которую оказывают простые граждане органам правопорядка. «Полиция не может существовать вне общества, в своей работе мы всегда опираемся на население. Немало случаев, когда благодаря своевременному звонку гражданина на «02» по «горячим следам» задерживали преступников» - отметил Андрей Колесников.

После краткого экскурса в работу полиции студенты отправились в дежурную часть отдела. Участники экскурсии могли понаблюдать за работой дежурных и узнали, что в их обязанности входит не только прием заявлений от граждан и регистрация поступающих звонков. Одной из основных задач оперативного дежурного является принятие правильного решения в экстренной ситуации для ориентирования дежурных нарядов и сбора следственно-оперативной группы с целью обеспечения качественного оказания помощи.

В ходе экскурсии сотрудники полиции рассказали студентам, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.

Так незаметно, за разговором, гости поднялись на третий этаж, где их встретил председатель Совета ветеранов отдела, член Общественного совета Валентин Бобровников. Валентин Михайлович пригласил ребят в Музей истории Кандалакшской милиции и рассказал им о том, как появилась единственная в Мурманской области Кандалакшская Краснознаменная милиция. Студенты узнали, что коллективу Кандалакшской милиции было передано Красное знамя на вечное хранение, и 30 октября 1985 года был открыт общественный музей истории кандалакшской милиции, а через год - 10 ноября 1986 года – в день советской милиции, в сквере отдела внутренних дел был установлен Памятный знак милиционерам Кандалакши, погибшим на посту в годы Великой Отечественной войны.

Эстафету акции принял сотрудник группы по работе с личным составом Никита Ветлов. Он рассказал ребятам об условиях приема на службу в органы внутренних дел и требованиях, предъявляемых к кандидатам, а также социальных гарантиях, которыми обеспечиваются сотрудники. Интересным для студентов стал рассказ о спецсредствах и оружии, используемых сотрудниками полиции в повседневной работе в борьбе с преступностью. Молодым людям представилась возможность не только увидеть оружие, но и потренироваться в разборке и сборке автомата и пистолета, а также примерить экипировку полицейского.

Тему взаимодействия общества и полиции продолжил инспектор направления охраны общественного правопорядка Алексей Пидоря, рассказав о работе добровольной народной дружины, которая оказывает помощь полиции, о том, как можно стать дружинником. Инспектор довел до ребят нормативные акты, регламентирующие деятельность ДНД, а также провел агитацию на вступление в ряды добровольных помощников.

Полицейские ответили на вопросы экскурсантов, а на прощание пожелали ребятам не только успехов в учебе, но и взаимопонимания с родителями и сверстниками.

Гостям очень понравилась возможность заглянуть в полицию изнутри и некоторые из них всерьез задумались связать свою будущую карьеру с такой профессией, как сотрудник полиции.

Сотрудничество молодежи и полиции на этом не заканчивается - полицейские пообещали студентам в рамках взаимодействия встретиться уже в спортзале на волейбольном матче.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)