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07.02.2017 09:35

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 07 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,  газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении  плановых ремонтных профилактических отключений на  07 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 16
С ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 30, 31, 32, 33

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11. 00     ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.3)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 14.00     ул. Зеленая, 42

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00     пр. Капитана Тарана, 4, 6, 10
                            ул. Свердлова, 56
                           ул. Хлобыстова, 31

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 04.00     ул. Капитана Буркова, 25, 27, 29, 31
                            ул. Воровского, 18, 20, 21
                            ул. Полярные Зори, 38, 40
                           пр. Капитана Тарана, 6, 12, 13
09.00 – 17.00     ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


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