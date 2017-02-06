Ежегодный национальный праздник. Сегодня Международный день саамов

Алексей Котович.

Сегодня - международный день саамов. По сложившейся традиции в Мурманской области к этой дате открываются выставки, проходят праздничные концерты, тематические уроки в школах, вечера встреч. По особому это праздник отмечают в культурной столице коренного народа - селе Ловозеро.

"Добрый день - кто настроился в этот час на волну Радио России - Мурманск. У микрофона Алена Ермоленко. Рядом со мной в студии представители общественных организаций народа саами".

Позывные радиопередачи "Время саами" звучат в эфире два раза в месяц - проект стартовал в конце прошлого года. К коренному народу Кольского Севера - повышенное внимание.

Президент ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева: "Саамам Российской Федерации уделяется очень большое внимание со стороны СМИ и со стороны органов власти. О нас везде говорят, везде показывают. И в Интернете о нас масса информации. Так что мы не обделены вниманием".

В этом году всемирное движение саамов отмечает вековой юбилей. Ровно сто лет назад в норвежском Тронхейме состоялось первое собрание, положившее начало объединению представителей коренного народа. В России - основные мероприятия, конечно, в селе Ловозеро. Праздник привлекает туристов, желающих уехать подальше от городской суеты. Для гостей - национальные игры, изделия местных умельцев.

Педагог дополнительного образования Анна Васильева: "Некоторые прямо хотят надеть малицу, надеть печок национальный, на ноги национальную обувь. И побыть вот в этой шкуре, как говорится".

Предмет повышенного интереса туристов - аутентичная местная кухня. Особенно ценится гостями из Поднебесной, которых в Ловозерский район в последнее время приезжает тысячи.

Туристы приезжают в Ловозерский район еще и для того, чтобы познакомиться с саамской национальной кухней. И здесь на празднике тоже гостей угощают.

Блиц: " - Что это такое? Национальное блюдо. - А из чего оно состоит? - Оно состоит из оленьего бульона и из ягод. - Попробуем. Вкусно!" Пока выступают самодеятельные коллективы - можно попробовать себя в качестве оленевода. Для начала - тренировка по метанию нярталы - саамского аркана.

Блиц: "- Научиться трудно? - Конечно, трудно. Лежачего-то трудно - тут рога, а бегущего оленя поймать не так-то просто". Только в Ловозерe - помимо концертной программы - выставка фотографий, круглый стол, вечером спектакль. Праздник позволяет погрузиться в мир самобытной культуры саами.

Арина Шаборшина: "Давно не была на празднике, поэтому с удовольствием приехала - вот родственники у меня тоже приехали, чтобы посмотреть, вспомнить".

И поговорить. На родном языке. Звучат поздравления и пожелания. Для многих - сокровенные!

Блиц: "Что сказать! Всему народу крепкого здоровья".