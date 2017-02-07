Заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в семинаре по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив

Яков Осетров.

"Инициативное бюджетирование". Презентация пилотного проекта. На семинаре. Участники - заместитель губернатора Анатолий Векшин, представители Министерства финансов России и Всемирного банка. Региональным бюджетам предлагают выделять деньги на развитие муниципалитетов не произвольно, а в строгом соответствии с запросами, которые формируют сами жители. При этом одобрение получат лишь те проекты, которые пройдут процедуру конкурсов. Муниципалитеты гарантируют софинансирование. Такую схему уже апробируют в 20-ти российских регионах.

Координатор программ поддержки местных инициатив Всемирного банка в России Анна Сухова: "Если жители сами выбрали ту проблему, которую хотят решить с помощью собственных средств, если они вложили свою копеечку - в детскую площадку. или в дорогу, или в обустройство водоснабжения, например, в населённом пункте - они и дальше будут беречь этот проект, контролировать и никому в обиду его не давать".





