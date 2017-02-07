Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
07.02.2017 08:35

Заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в семинаре по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив

Яков Осетров.

"Инициативное бюджетирование". Презентация пилотного проекта. На семинаре. Участники - заместитель губернатора Анатолий Векшин, представители Министерства финансов России и Всемирного банка. Региональным бюджетам предлагают выделять деньги на развитие муниципалитетов не произвольно, а в строгом соответствии с запросами, которые формируют сами жители. При этом одобрение получат лишь те проекты, которые пройдут процедуру конкурсов. Муниципалитеты гарантируют софинансирование. Такую схему уже апробируют в 20-ти российских регионах.
Координатор программ поддержки местных инициатив Всемирного банка в России Анна Сухова: "Если жители сами выбрали ту проблему, которую хотят решить с помощью собственных средств, если они вложили свою копеечку - в детскую площадку. или в дорогу, или в обустройство водоснабжения, например, в населённом пункте - они и дальше будут беречь этот проект, контролировать и никому в обиду его не давать".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.71
Евро = 63.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.