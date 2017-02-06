"Письма Победы". В Мурманске в очередной раз стартовала традиционная акция

Яков Осетров.

"Письма Победы". Традиционная акция. Обращения школьников и студентов к своим бабушкам и дедушкам, участникам Великой Отечественной войны. Своеобразные письма в прошлое. В них слова благодарности за проявленные мужество и героизм. Акция по всей стране в течение года. В 2016 в ней приняли участие больше 27 тысяч человек. В Мурманской области акция уже стартовала в Ловозере, городе Полярные Зори, Печенгском и Кандалакшском районах, ЗАТО Александровск и Видяево, в столице Заполярья. Организатор - региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Мы помним этих героев. И я уверен, что письма, которые сегодня начнут писать мурманчане - это не формальная работа, мы не гонимся за количеством ни в коем случае, это должно быть от души. Я призываю всех мурманчан, родителей, близких - выразить свою точку зрения к этому делу".





