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06.02.2017 18:30

Помогает своевременная профилактика. В России сезон гриппа и ОРВИ. Ни один детский сад на карантин в Мурманской области не закрыт

Наталия Бурдина.

В России продолжается сезон ОРВИ и гриппа. На Кольском Севере ситуация, по-прежнему, под контролем. В Мурманске ни один детский сад на карантин не закрыт. Массовых простудных и вирусных заболеваний малышей удается избежать, во многом, благодаря серьезной профилактической работе - подчеркивают в городском комитете по образованию.
Главный специалист сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации г. Мурманска Лариса Жуверцева: "Если в детском коллективе, в группе заболело больше 20-ти детей, то по приказу детская группа должна закрыться и приостановить свой воспитательный образовательный процесс. И если 30 процентов детей заболело в детском саду то должно приостановиться дошкольное учреждение. На сегодня обстановка у нас благополучная. То есть ни одна группа, ни один детский сад не закрыт".
Для поддержки иммунитета - спортивные занятия и прогулки на свежем воздухе - во всех дошкольных учреждениях. В детском саду № 95 физкультура - трижды в неделю, и, обязательно, один раз - на улице. Сегодня в группах ребята занимались степ-аэробикой, выполняли упражнения самомассажа, приняли участие в веселых эстафетах "Дороги здоровья".
Заведующая ДОУ № 95 г. Мурманска Марина Машихина: "Рацион питания тоже важен в профилактике гриппа, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы детки получали нормы витамина А и С. Ежедневно на второй завтрак дети получают соки, фрукты, также идет витаминизация блюд. В первое блюдо мы кладем чеснок".
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