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06.02.2017 16:09

Радиопроект "Время саами". Выпуск 5

Сегодня - Международный день саамов. Ровно 100 лет назад в норвежском Тронхейме состоялось первое собрание представителей северного коренного народа, на котором решались вопросы объединения и взаимодействия саамов через государственные границы. В 1956 году был создан Союз Саамов, представляющий интересы саамов Норвегии, Швеции и Финляндии, с 1992 года в него вошли и представители России. В 1986 году на ежегодной саамской конференции были утверждены национальные флаг и гимн, а еще 6 лет спустя дата 6-е февраля была утверждена национальным днём саамов.
В настоящий момент на территории Мурманской области проживает более полутора тысяч представителей народа саами. Действуют 35 общин и 6 общественных объединений. Насущные вопросы, которые сегодня требуют законодательных решений — документальное представление принадлежности к народу саами и возобновление регулярных статистических наблюдений — для того, чтобы как можно грамотнее составлять госпрограммы поддержки. Как сегодня, в реалиях 21-го века сочетать традиционный уклад жизни с современными условиями жизни, сохранять язык — это вопросы, которые стоят сегодня перед  представителями коренного малочисленного народа. Сегодня саамская культура - один из ярких брэндов Мурманской области, который наряду с красотой северной природы, интересует туристов со всего мира. Ведущая проекта – Алёна Ермоленко.
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