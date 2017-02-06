Губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала сегодняшнее оперативное совещание с поздравлений земляков с Международным днем саамов

Анастасия Ярославская.

С поздравлений в Международный день саамов началось сегодня оперативное совещание в региональном правительстве. Губернатор Марина Ковтун подчеркнула - Кольский край уже невозможно представить без уникальной саамской культуры и традиций. Сохранение и приумножение уникального наследия - задача не только коренного народа. И регион к её выполнению подходит максимально ответственно. Впрочем, слово "ответственность" сегодня звучало неоднократно. Прежде вспомнили о снегопадах, с последствиями которых муниципалитеты, наконец, справились. Выводы сделаны, в том числе, надзорными органами. Марина Ковтун акцентировала - в интересах глав, чтобы подобное не повторялось. Результаты внедрения автоматизированной системы учёта и оплаты проезда. Региональные перевозчики перешли на нее с 1 ноября и уже есть первые итоги. 95 регулярных маршрутов. 440 терминалов. 5 видов транспортных карт. Северяне к новшеству привыкли, что важно - безболезненно.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Несмотря на то, что были большие опасения, как отнесутся северяне к этому, эти опасения не подтвердились. По сути, для пассажиров ничего не изменилось, они довольно быстро привыкли к тому, что у кондукторов теперь вместо рулона бумаги в руках электронный терминал".

В продолжение темы внедрения современных средств - рейтинг муниципалитетов по исполнению запросов. Бумажная работа уходит в прошлое - отныне основная - электронная система межведомственного взаимодействия. Обмен сведениями, чтобы лишний раз не пускать людей по кругу за дополнительными справками и документами. Их при обращении за услугой, чиновники спрашивать не вправе. Но некоторые требуют.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дело даже не в рейтинге. За каждым запросом – чье-то заявление на получение услуг, и тратится время людей, они остаются недовольными в целом получением услуги, которую мы с вами гарантировали, сорванные сроки и, в конечном счете, неполучение услуги. То есть – прямое неисполнение чиновником своих обязанностей, которое непосредственно на людях отражается".