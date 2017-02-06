Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
06.02.2017 16:45

Спасательный буксир "Мурманрыба" идет на помощь судну, которое потеряло ход при входе в Кольский залив

Артем Дашевский.

Сегодня утром в порт Мурманск на буксире доставлено маломерное рыболовецкое судно "Алтай". Напомним, оно потеряло ход в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Капитан подал сигнал СОС. На помощь незамедлительно отправился спасательный морской буксир "Мурманрыба" Росрыболовства. Операция завершилась успешно. И, как только что  стало известно, этот же спасательный буксир отправился на помощь еще одному судну. "Нимб" потерял ход в 40 милях от входа в Кольский залив. По предварительным данным - там тоже проблемы с двигателем. Мы будем следить за развитием событий.


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.31
Евро = 63.82
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.