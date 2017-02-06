Спасательный буксир "Мурманрыба" идет на помощь судну, которое потеряло ход при входе в Кольский залив

Артем Дашевский.

Сегодня утром в порт Мурманск на буксире доставлено маломерное рыболовецкое судно "Алтай". Напомним, оно потеряло ход в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Капитан подал сигнал СОС. На помощь незамедлительно отправился спасательный морской буксир "Мурманрыба" Росрыболовства. Операция завершилась успешно. И, как только что стало известно, этот же спасательный буксир отправился на помощь еще одному судну. "Нимб" потерял ход в 40 милях от входа в Кольский залив. По предварительным данным - там тоже проблемы с двигателем. Мы будем следить за развитием событий.





