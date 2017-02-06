Одежда, головные уборы, пояса, украшения, книги о саами и на саамском. Выставка в областном краеведческом музее, приуроченная к Международному дню саамов

Елена Сивонен.

Сегодня Международный день саамов. В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка. "Красоту Севера в отражении рук мастера" одной из первых оценила глава региона Марина Ковтун. Саамские изделия. Одежда, головные уборы, пояса, украшения, книги о саами и на саамском. Предметы декоративно-прикладного искусства. Все это личная коллекция саамской мастерицы - Анастасии Елисеевны Мозолевской.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уникальный человек, уникальная коллекция. Я говорю об Анастасии Елисеевне Мозолевской, которая с таким трепетом, с такой любовью эту коллекцию собирала. Она была не только наставником для молодежи, но и подвижником. Благодаря таким людям, народное искусство сохраняется, и будет жить в веках. Очень интересная экскурсия, я думаю, что жителям Мурманской области обязательно нужно на ней побывать".

В областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка мурманского художника Юрия Ерёмина. Больше 30-ти лет автор изучал саамский фольклор и обычаи. Художник говорит - со временем его стиль немного изменился - стал более живописным. Главная задача — посредством творчества рассказывать детям о том, кто такие саамы, об их традициях и быте.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Музей краеведческий выставку дополнил из фондов предметами, которые хранятся в самом музее. Она получилась интересной, содержательной, яркой во всех смыслах, как и все творчество саами".







