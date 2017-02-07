Автохламу - в городе не место. В Мурманске отправили в утиль еще одну брошенную легковушку

Наталия Бурдина.

Эвакуатор работал на улице Рогозерской. Подержанная иномарка занимала место на парковке возле заправочной станции. За месяцы стоянки машина практически вросла в снег. Всего только из центра и только в прошлом году вывезли 168 брошенных автомобилей. Об автохламе мурманчане сообщают охотно - в администрацию, управления округов, Интернет-приемную главы города. Главная сложность для - отыскать владельцев автохлама. По закону, без согласия собственника, вывозить машину нельзя.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Так что вы видите, что работа идет постоянная, системная и дальше будет проводиться. Поэтому, просьба к автовладельцам — находить связь с администрацией города - есть сайт - давать информацию и будет совместный результат, который позволит нам сделать Мурманск еще более комфортным и чистым".



