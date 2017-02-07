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07.02.2017 09:12

Коллектив знаменитого мурманского ансамбля песни и танца "Россия" готовится к празднованию юбилея

Наталия Бурдина.

Коллектив знаменитого мурманского ансамбля песни и танца "Россия" скоро отметит юбилей. Ему 50 лет. Поклонников народной песни приглашает на большой концерт. Сейчас идут финальные репетиции. Праздник - в областном ДК Кирова - 12 февраля, в 15 часов. Прозвучат самые популярные песни и, конечно, новинки. Любовь к народному искусству, русский задор - традиции, заложенные первым руководителем ансамбля - Владимиром Ковбасой, - коллектив бережно хранит и продолжает.
Руководитель ансамбля песни и танца им. В. М. Ковбасы "Россия" Андрей Серов: "За 50 лет очень многие мурманчне ходили в ансамбль "Россия", и я благодарен этим людям, и хотел бы пригласить всех, кто участвовал когда-то в какие-то годы в ансамбле. Приходите, пожалуйста, на наш концерт".
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