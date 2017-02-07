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07.02.2017 08:57

Мурманская область подключилась к созданию Федерального реестра инвалидов

Яков Осетров.


Мурманская область участвует в создании Федерального реестра людей с ограниченными возможностями здоровья. Формируют его впервые, в том числе для помощи в трудоустройстве. Из 437 вакансий по квотам для инвалидов, заявленных заполярными работодателями в прошлом году, освоили лишь 50. Причины - в высоких требованиях и транспортной недоступности. Исправить ситуацию и должен Федеральный реестр. Координатор проекта - Пенсионный фонд. В течение года будет подключать к работе все заинтересованные ведомства. Как сделать процесс более эффективным, обсудят на заседании рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области в марте.
Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Живя в информационный век, очень многие инвалиды, не имея возможности физического перемещения, тем не менее, они достаточно активные пользователи персональных компьютеров, и для них возможность получения доступа к личному кабинету позволит увидеть весь комплекс мер, которыми человек может воспользоваться".
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