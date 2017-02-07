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07.02.2017 08:50

"Яркое настроение". В Мурманском областном театре кукол состоялся мастер-класс по созданию мультфильмов

Яков Осетров.

В областном театре кукол - мастер-класс по созданию мультфильмов провела руководитель анимационной студии "Яркое настроение" Оксана Собинина. Бумажные или пластилиновые фигурки медленно двигаются перед камерой, затем множество дублей соединяется в видеодорожку, накладывается звук, и фильм готов. В 2016-м уже вышла, если можно так сказать, в прокат короткометражка "Лыжная история". Теперь в центре внимания забавные снеговики. Они ссорятся, затем мирятся и вместе с юными зрителями оказываются на спектакле "Чудеса в Дедморозовке".
Актер Мурманского областного театра кукол Денис Дмитриев: "Зрителей наших ждут разные спектакли - и английские "Три поросёнка", и фантастический триллер "Секрет планеты Тари". Великолепная норвежская сказка "На восток от солнца, на запад от Луны". И, конечно, много будет спектаклей для самого маленького зрителя".
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